ОМВД России по району Косино-Ухтомский устанавливает местонахождение пропавшей без вести Слесь Ольги Николаевны...

ОМВД России по району Косино-Ухтомский устанавливает местонахождение пропавшей без вести Слесь Ольги Николаевны, 16.12.1957 года рождения, жительницы г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с марта 2017 года.Приметы: на вид 60 лет, рост 170 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-голубые.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам (495) 965-14-01; (495) 965-22-48, 8(495)701-20-02, 8(495)701-15-30 в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73