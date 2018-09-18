18.09.2018

2018-09-18 08:00:30

В центре Москвы столкнулись Gelandewagen, Bentley и Lamborghini

В центре Москвы на Новом Арбате столкнулись пять автомобилей, среди них Gelandewagen, Bentley и Lamborghini, пишет сетевое издание. Люди в ДТП не пострадали.



По данным РИА , авария произошла из-за уличных гонок. Предположительно водитель Lamborghini во время опасного маневра потерял управление, и иномарку стоимостью 20 миллионов рублей выбросило с дороги на припаркованные авто.