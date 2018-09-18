В горах на севере Черногории во время альпинистского похода погиб россиянин. Как уточнила в Facebook горная служба спасения, трагедия произошла на горном массиве Дурмитор, в районе Увита Греда. Подробности ЧП выясняются.

В горах на севере Черногории во время альпинистского похода погиб россиянин. "Гражданин России Антон Верховский 1984 года рождения погиб вечером на горном массиве Дурмитор в районе Увита Греда во время альпинистского похода с группой соотечественников", — говорится в сообщении службы спасения в соцсети Facebook.По данным РИА Новости, сигнал SOS поступил от группы альпинистов около 19:50 (20:50 по Москве). Подробности ЧП выясняются.