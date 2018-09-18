Сотрудник скорой помощи сняла на видео нападение агрессивного мужчины на пожилого водителя. После недолгой потасовки драчун скрылся на своем автомобиле. Глава министерства здравоохранения Казахстана потребовал в кратчайшие сроки найти нарушителя.

В Алма-Ате на пожилого водителя скорой помощи напал агрессивный участник дорожного движения. Он с руганью вытащил немолодого мужчину из салона автомобиля, поколотил его и скрылся на своей машине.Коллега пострадавшего сняла произошедшее на видео, и сейчас оно активно обсуждается пользователями социальных сетей. Комментаторы выдвигают разные версии событий, предшествующих нападению, а также сетуют на бедный лексикон агрессивного водителя, из-за которого трудно понять, что произошло.Некоторые пользователи даже перечислили все слова, исключая нецензурные, которыми пользовался драчливый мужчина: "а", "чо", "выходи", "хочешь", "ты", "скорая помощь", "там" и "знаешь".Глава министерства здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов потребовал "в кратчайшие сроки найти нарушителя", и пресс-служба Департамента внутренних дел Алма-Аты обещает, что "водитель легкового транспорта непременно будет привлечён к ответственности, согласно действующему законодательству."