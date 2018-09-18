В рамках акции «Ваш участковый уполномоченный полиции» сотрудники полиции рассказали пожилым гражданам о том, как не стать жертвой мошенников.

В рамках акции «Ваш участковый уполномоченный полиции» участковые ОМВД России по Кольчугинскому району провели профилактические встречи с пожилыми жителями своих административных участков. Полицейские проинформировали граждан о том, как не стать жертвой мошенников.Временно исполняющий обязанности начальника участковых уполномоченных полиции Андрей Лапшин и участковый уполномоченный полиции Евгений Мольков провели беседы с пенсионерами, проживающими в деревнях и селах Кольчугинского района, еще раз напомнили о мерах защиты от действий беспринципных аферистов. В ходе встречи сотрудники полиции рассказали жильцам о распространенных на сегодняшний день схемах, которые используют злоумышленники для того, чтобы беспрепятственно проникнуть в квартиры и обманным путем завладеть сбережениями пожилых граждан.А чтобы важная информация всегда была под рукой, участковые раздали жителям памятки с подробным описанием противоправных ситуаций и мер по их недопущению.