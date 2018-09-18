На Украине может быть развязана настоящая война против верующих в случае легализации раскольников. С таким неутешительным прогнозом выступил представитель РПЦ митрополит Волоколамский Иларион.

На Украине может бытьразвязана настоящая война против верующих в случае легализации раскольников. Стаким неутешительным прогнозом выступил представитель РПЦ митрополитВолоколамский Иларион.Священник полагает, что каноническаяцерковь на Украине окажется вне закона в случае легализации раскольническихорганизаций. В эфире телеканала "Россия 24" Иларион предостерег такихопасных шагов."Если автокефалиябудет предоставлена тем, кто сейчас является раскольниками, то противканонической церкви будет развязана настоящая, полномасштабная война. Будутприняты законопроекты, чтобы лишить ее недвижимости, для того, чтобы лишить ееюридического статуса", – сказал митрополит.В РПЦ также считают, что наУкраине пока нет легитимных условий для автокефалии церкви, а большинствоверующих ее попросту не примут. "Раскольничья иерархия, которая являетсянелегитимной, не может претендовать на автокефалию", – заявил Иларион, имеяв виду непризнанные мировым православием Украинскую православную церковь Киевскогопатриархата и Украинскую автокефальную православную церковь.Напомним, что 7 сентябряКонстантинопольский патриархат Варфоломей назначил своих экзархов в Киеве. этостало первым шагов в процессе подготовки к предоставлению автокефалииправославной церкви на Украине. Священный синод Русской православной церкви выразилв связи с этим решительный протест и глубокое возмущение.14 сентября в РПЦ принялирешение не упоминать имя Варфоломея во время богослужений. Это пока не означаетполного разрыва отношений между церквами, но охлаждение отношений уженаблюдается.