В сети Интернет был опубликован видеоролик, в котором неустановленный водитель, управляя автомашиной ВАЗ, осуществляет движение по тротуару и детской площадке...

«К административной ответственности привлечен 23-летний приезжий мужчина, осуществивший движение на автомобиле в неположенном месте», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В сети Интернет был опубликован видеоролик, в котором неустановленный водитель, управляя автомашиной ВАЗ, в Зеленоградском административном округе Москвы осуществляет движение по тротуару и детской площадке в нарушение Правил дорожного движения.В ходе проверки информации сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя автомобиля. Им оказался 23-летний приезжий из ближнего зарубежья.В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81