Компания Перкон Продакшнз совместно с Университетом Синергия и КАРО.Арт представляют уникальную ретроспективу фильмов: Эхо Единорогов.

Компания "Перкон Продакшнз" совместно с Университетом "Синергия" и КАРО.Арт представляют уникальную ретроспективу фильмов: "Эхо Единорогов".Фильмомоткрытия станет картина "Полина", которую представят создатели вкинотеатре "КАРО 11 Октябрь" 18 сентября. Свое название ретроспективаполучила благодаря кинопремии "Золотой Единорог", присваиваемоймеждународным жюри в рамках ежегодной Недели Российского Кино вВеликобритании – в номинации "Лучший зарубежный фильм о России".Насуд зрителей будут представлены 13 фильмов – 7 игровых и 6документальных, один из которых анимационный. Показы пройдут в Москве(18-23 сентября, кинотеатр "КАРО 11 Октябрь"), в Санкт-Петербурге (19-23сентября, "КАРО 11 Охта"), а затем 1-7 октября в Воронеже ("Пролетарий"). Открыта ."Тотфакт, что нам представили на конкурс нашей международной премии"Золотой Единорог" такое количество фильмов, говорит о большом интересе кРоссии, ее истории и культуре, к ее жителям и красоте природы. Нам дажепришлось разделить премию за лучший фильм о России на две: для игровых идля документальных фильмов. Мы рады, что у нас получилась оченьнеплохая и разнообразная программа, которая поможет российским зрителямузнать, как их страну видят со стороны, рады, что наша кинонеделя вБритании и эхо нашего фестиваля в России способствуют взаимопониманиюмежду народами и их сближению", – заявил Филип Перкон, основатель и Генеральный продюсер Недели Российского Кино и премии "Золотой Единорог".Географияпредставляемых в рамках "Эха" фильмов весьма широка: Германия,Великобритания, Греция, Франция, Эстония, Бразилия, Канада… Разнообразныи привязки к российской тематике: фильм может быть основан налитературном произведении русского классика или на истории, к примеру,движения хиппи в Советском Союзе, или на судьбе человека. Условияконкурса не ограничивают фантазию кинематографиста, но ограничиваютсроки: фильмы должны быть выпущены в прокат не ранее 18 месяцев кмоменту начала фестиваля, который прошел в Великобритании в конце ноября2017 года."Запоследние годы кино проникло во все сферы человеческой культуры. Онодает возможность обучаться, воспитывает и мотивирует. Долгосрочное иплодотворное партнерство с Неделей Российского кино в Великобритании икинопремией "Золотой Единорог" подтолкнуло нас к расширению деятельностиУниверситета "Синергия" и созданию на базе вуза специализированногоФакультета театра, кино и телевидения, в рамках которого мы будемготовить актеров театра и кино, звукорежиссеров и кинооператоров", –говорит Вадим Лобов, сопродюсер фестиваля, исполнительный директорУниверситета "Синергия".программу "Эха Единорогов" включены как победители, так и номинанты. В2017 году обладателями премии "Золотой Единорог" стали "Леди Макбет"среди игровых фильмов на российскую тематику, и "Олег и редкиеискусства" – среди документальных. Многие из фильмов представятрежиссеры или продюсеры и/или ведущие актеры. Так, например,фильм "Полина", Франция, представят режиссер Валери Мюллер иисполнительница главной роли Анастасия Шевцова; анимационныйдокументальный фильм "1917 – настоящий Октябрь", Германия, Франция,представит режиссер Катрин Роте, которая поделится секретами мастерстваанимации.Участники "Эха Единорогов":Предрассудки против теней, Франция, представит актриса Анастасия ЛебедеваХроники Мелании, Латвия, Финляндия, ЧехияЛеди Макбет, ВеликобританияПолина, Франция, представят режиссер Валери Мюллер и актриса Анастасия ШевцоваКрасный русский, Бразилия, представит режиссер Чарли БраунСын Софии, Греция, Болгария, Франция1917 – настоящий Октябрь, Германия, Франция, представит режиссер Катрин Роте;На никелевой Луне, Канада, РоссияPlacebo: Alt.Russia, ВеликобританияОлег и редкие искусства, ИспанияСоветские хиппи, ЭстонияОсвобождение. Инструкция по применению, ФранцияМосква никогда не спит, Ирландия, России, представит режиссер Джонни О’Райлли;Подробнеео премии "Золотой Единорог" и Неделе Российского Кино в Великобритании -на пресс-конференции в ТАСС в октябре с участием известныхкинематографистов – гостей фестиваля-2018. Дата будет объявленадополнительно.СПРАВКА: "Неделя Российского Кино" ()– это кинофестиваль, который ежегодно, с 2016 г., проводится вВеликобритании. В рамках Кинонедели также проводится конкурс наполучение премии "Золотой Единорог" (),в котором участвуют фильмы российских кинопроизводителей, но также изарубежных – при условии, что они связаны с российской тематикой. Поитогам конкурса международное жюри присуждает премии "Золотой Единорог"по 12 категориям, в том числе и за лучший зарубежный фильм о России и запродвижение ee культуры за рубежом.КонцепцияКинонедели состоит в привлечении внимания к российской культуре иистории, наведении мостов дружбы и взаимопонимания между народами двухстран, продвижении российских фильмов на западный рынок, созданииплатформы для общения кинематографистов из разных стран, налаживанияпрофессиональных и деловых связей.Партнерамипроекта стали Министерство иностранных дел и Министерство культуры РФ,Британский Совет, Университет "Синергия", Британский институт кино(BFI), Британский фестиваль независимого кино Raindance, Студия "Рок".В попечительский совет фестиваля входят такие известные деятели кинематографии как Алексей Учитель, Валерий Тодоровский, Рейф Файнс, Брайан Кокс, Эллиот Гроув и другие.Дляучастия уже в первом фестивале в 2016 г. прибыли более 50 режиссеров,продюсеров, актеров. Более 4500 человек посмотрели фильмы и принялиучастие в дополнительных мероприятиях; 92% билетов были распроданы впервые две недели после появления информации. В 2017 эти цифры выросливдвое: в мероприятиях кинонедели приняли участие около 10000 человек,делегация кинематографистов составила около 100.Пооценкам экспертов это – крупнейший подобного рода фестиваль зарубежныхфильмов в Британии. При этом, организация фестиваля ведется силамиволонтеров бесплатно.программу, помимо кинопоказов, включены встречи, беседы и мастер-классыдеятелей кино, выставки, музыкальные выступления, мероприятия дляпредставителей киноиндустрии: питчинги,кастинги, встречи с потенциальными партнерами, дистрибьюторами иинвесторами – с участием известных продюсеров и кинопрокатчиков.Кульминациейкинонедели является торжественная церемония награждения премией"Золотой Единорог" с благотворительным аукционом в пользу избранногофонда, действующего в России, в 2018 году это фонд "Обнаженные сердца".2018 году будет впервые проведен мини-фестиваль фильмов, снятых детьми;все полученные средства от его организации также пойдут наблаготворительность.Контакты:Мария Александрова, Глава PR Недели Российского Кино в Великобритании и премии "Золотой Единорог" +44 7801 069 646;Ольга Курскова, Руководитель российского представительства RFW +7 915 040 09 97; /Сайт: