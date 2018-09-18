Компания Перкон Продакшнз совместно с Университетом Синергия и КАРО.Арт представляют уникальную ретроспективу фильмов: Эхо Единорогов.
Компания "Перкон Продакшнз" совместно с Университетом "Синергия" и КАРО.Арт представляют уникальную ретроспективу фильмов: "Эхо Единорогов".
Фильмом
открытия станет картина "Полина", которую представят создатели в
кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" 18 сентября. Свое название ретроспектива
получила благодаря кинопремии "Золотой Единорог", присваиваемой
международным жюри в рамках ежегодной Недели Российского Кино в
Великобритании – в номинации "Лучший зарубежный фильм о России".
На
суд зрителей будут представлены 13 фильмов – 7 игровых и 6
документальных, один из которых анимационный. Показы пройдут в Москве
(18-23 сентября, кинотеатр "КАРО 11 Октябрь"), в Санкт-Петербурге (19-23
сентября, "КАРО 11 Охта"), а затем 1-7 октября в Воронеже ("Пролетарий"). Открыта .
"Тот
факт, что нам представили на конкурс нашей международной премии
"Золотой Единорог" такое количество фильмов, говорит о большом интересе к
России, ее истории и культуре, к ее жителям и красоте природы. Нам даже
пришлось разделить премию за лучший фильм о России на две: для игровых и
для документальных фильмов. Мы рады, что у нас получилась очень
неплохая и разнообразная программа, которая поможет российским зрителям
узнать, как их страну видят со стороны, рады, что наша кинонеделя в
Британии и эхо нашего фестиваля в России способствуют взаимопониманию
между народами и их сближению", – заявил Филип Перкон, основатель и Генеральный продюсер Недели Российского Кино и премии "Золотой Единорог".
География
представляемых в рамках "Эха" фильмов весьма широка: Германия,
Великобритания, Греция, Франция, Эстония, Бразилия, Канада… Разнообразны
и привязки к российской тематике: фильм может быть основан на
литературном произведении русского классика или на истории, к примеру,
движения хиппи в Советском Союзе, или на судьбе человека. Условия
конкурса не ограничивают фантазию кинематографиста, но ограничивают
сроки: фильмы должны быть выпущены в прокат не ранее 18 месяцев к
моменту начала фестиваля, который прошел в Великобритании в конце ноября
2017 года.
"За
последние годы кино проникло во все сферы человеческой культуры. Оно
дает возможность обучаться, воспитывает и мотивирует. Долгосрочное и
плодотворное партнерство с Неделей Российского кино в Великобритании и
кинопремией "Золотой Единорог" подтолкнуло нас к расширению деятельности
Университета "Синергия" и созданию на базе вуза специализированного
Факультета театра, кино и телевидения, в рамках которого мы будем
готовить актеров театра и кино, звукорежиссеров и кинооператоров", –
говорит Вадим Лобов, сопродюсер фестиваля, исполнительный директор
Университета "Синергия".
В
программу "Эха Единорогов" включены как победители, так и номинанты. В
2017 году обладателями премии "Золотой Единорог" стали "Леди Макбет"
среди игровых фильмов на российскую тематику, и "Олег и редкие
искусства" – среди документальных. Многие из фильмов представят
режиссеры или продюсеры и/или ведущие актеры. Так, например,
фильм "Полина", Франция, представят режиссер Валери Мюллер и
исполнительница главной роли Анастасия Шевцова; анимационный
документальный фильм "1917 – настоящий Октябрь", Германия, Франция,
представит режиссер Катрин Роте, которая поделится секретами мастерства
анимации.
Участники "Эха Единорогов":
Предрассудки против теней, Франция, представит актриса Анастасия Лебедева
Хроники Мелании, Латвия, Финляндия, Чехия
Леди Макбет, Великобритания
Полина, Франция, представят режиссер Валери Мюллер и актриса Анастасия Шевцова
Красный русский, Бразилия, представит режиссер Чарли Браун
Сын Софии, Греция, Болгария, Франция
1917 – настоящий Октябрь, Германия, Франция, представит режиссер Катрин Роте;
На никелевой Луне, Канада, Россия
Placebo: Alt.Russia, Великобритания
Олег и редкие искусства, Испания
Советские хиппи, Эстония
Освобождение. Инструкция по применению, Франция
Москва никогда не спит, Ирландия, России, представит режиссер Джонни О’Райлли;
Подробнее
о премии "Золотой Единорог" и Неделе Российского Кино в Великобритании -
на пресс-конференции в ТАСС в октябре с участием известных
кинематографистов – гостей фестиваля-2018. Дата будет объявлена
дополнительно.
СПРАВКА: "Неделя Российского Кино" ()
– это кинофестиваль, который ежегодно, с 2016 г., проводится в
Великобритании. В рамках Кинонедели также проводится конкурс на
получение премии "Золотой Единорог" (),
в котором участвуют фильмы российских кинопроизводителей, но также и
зарубежных – при условии, что они связаны с российской тематикой. По
итогам конкурса международное жюри присуждает премии "Золотой Единорог"
по 12 категориям, в том числе и за лучший зарубежный фильм о России и за
продвижение ee культуры за рубежом.
Концепция
Кинонедели состоит в привлечении внимания к российской культуре и
истории, наведении мостов дружбы и взаимопонимания между народами двух
стран, продвижении российских фильмов на западный рынок, создании
платформы для общения кинематографистов из разных стран, налаживания
профессиональных и деловых связей.
Партнерами
проекта стали Министерство иностранных дел и Министерство культуры РФ,
Британский Совет, Университет "Синергия", Британский институт кино
(BFI), Британский фестиваль независимого кино Raindance, Студия "Рок".
В попечительский совет фестиваля входят такие известные деятели кинематографии как Алексей Учитель, Валерий Тодоровский, Рейф Файнс, Брайан Кокс, Эллиот Гроув и другие.
Для
участия уже в первом фестивале в 2016 г. прибыли более 50 режиссеров,
продюсеров, актеров. Более 4500 человек посмотрели фильмы и приняли
участие в дополнительных мероприятиях; 92% билетов были распроданы в
первые две недели после появления информации. В 2017 эти цифры выросли
вдвое: в мероприятиях кинонедели приняли участие около 10000 человек,
делегация кинематографистов составила около 100.
По
оценкам экспертов это – крупнейший подобного рода фестиваль зарубежных
фильмов в Британии. При этом, организация фестиваля ведется силами
волонтеров бесплатно.
В
программу, помимо кинопоказов, включены встречи, беседы и мастер-классы
деятелей кино, выставки, музыкальные выступления, мероприятия для
представителей киноиндустрии: питчинги,
кастинги, встречи с потенциальными партнерами, дистрибьюторами и
инвесторами – с участием известных продюсеров и кинопрокатчиков.
Кульминацией
кинонедели является торжественная церемония награждения премией
"Золотой Единорог" с благотворительным аукционом в пользу избранного
фонда, действующего в России, в 2018 году это фонд "Обнаженные сердца".
В
2018 году будет впервые проведен мини-фестиваль фильмов, снятых детьми;
все полученные средства от его организации также пойдут на
благотворительность.
Контакты:
Мария Александрова, Глава PR Недели Российского Кино в Великобритании и премии "Золотой Единорог" +44 7801 069 646;
Ольга Курскова, Руководитель российского представительства RFW +7 915 040 09 97; /
Сайт: