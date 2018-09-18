В деле сестер Хачатурян, зарезавших своего отца Михаила, появились новые обстоятельства. 12 сентября в одном из московских дворов взорвался автомобиль Арсена — племянника убитого бизнесмена. Обсуждение новых подробностей кровавой истории семьи Хачатурян – в программе Прямой эфир.

В деле сестер Хачатурян, зарезавших своего отца Михаила, появились новые обстоятельства. 12 сентября в одном из московских дворов взорвался автомобиль Арсена — племянника убитого бизнесмена.В тот момент в автомобиле находились три друга Арсена. Они получили сильные ожоги.Это обстоятельство породило предположения, что кто-то пытался устранить одного из ключевых свидетелей в этом резонансном деле. Однако позже выяснилось, что происшествие с его машиной – случайность.Уголь от кальяна, который курили в машине, попал на газовый баллон, который используется для приема наркотиков, распространением которых занимался Арсен.Тем временем, одна из соседок Хачатуряна Наталья Чиркова в "Прямом эфире" рассказывает, что Арсен запугивает бабушек у подъезда. Он грозит, что станет полноправным владельцем дядиной квартиры и восстановит в районе свои порядки.Однако друзья убитого Хачатуряна, которые знали его в том числе и по паломническим поездкам в Израиль, продолжают утверждать, что он был хорошим и заботливым отцом и не верят тому, что он вел себя с дочками и женой как тиран и деспот.Родственница сестер Хачатурян Ольга Григорьева в ответ на это парирует, что "не все, кто улыбаются людям, сами хорошие, и не все, кто молится Богу, — верующие".Юрист Иван Мельников напоминает, что сестры описывали свою жизнь в семье, как постоянные побои, брань, угрозы с применением оружия, и это не могло не сказаться на их психике.Мария — младшая из сестер — признана экспертами невменяемой, она попала в психиатрическую больницу СИЗО-2 , вторая сестра — Крестина тоже может быть признана невменяемой.Что это – попытка защиты спасти девушку от тюрьмы, или страшные последствия отцеубийства? Почему их мать Аурелия Дундук ходит по телешоу, но не носит дочерям передачи в СИЗО и даже не знала о том, что Марию возили на экспертизу в институт Сербского?Было ли решение убить отца собственным выбором девочек, или их кто-то подтолкнул к этому страшному преступлению? Где скрывается сын Михаила Сергей, и почему он два года прятался от отца? И как развивается инициированная делом Хачатурян интернет-кампания против домашнего насилия?Обсуждение новых подробностей кровавой истории семьи Хачатурян – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".