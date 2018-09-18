Ключи от автомобиля он «одолжил» у соседа

Ключи от автомобиля он «одолжил» у соседаВ Муроме полицейские поймали мужчину, который подозревается в угоне автомобиля. Об этом сообщает .В минувшие выходные инспектора ГИБДД заинтересовал водитель автомобиля «ВАЗ-21112», который не мог управлять машиной ровно. Все это происходило на улице Куликова. Заметив патруль, автолюбитель резко повернул в сторону и, не справившись с управлением, тут же врезался в фонарный столб.Молодой человек выскочил из машины и попытался убежать. Но инспекторы догнали мужчину. Оказалось, что нарушителем стал 25-летний житель Муромского района. Ранее он уже был судим.Полицейские выяснили, что мужчина ехал на чужом транспортном средстве без прав и, к тому же, был пьян.Буквально за пару часов до случившегося местный житель угнал машину у своего соседа. Они вместе распивали алкоголь, а когда хозяин автомобиля заснул, молодой человек вытащил у него ключи.В отношении нарушителя спокойствия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Он находится под подпиской о невыезде.