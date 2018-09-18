До этого дошколята мыли руки лишь прохладной водой

До этого дошколята мыли руки лишь прохладной водойВ детском саду №5 в Муроме из кранов наконец течет достаточно теплая вода. До этого дети мыли руки лишь прохладной водой. Когда в дошкольное учреждение пришли проверяющие из регионального управления Роспотребнадзора, они обнаружили нарушение норм и потребовали срочно его устранить.Однако добиться того, чтобы в садике была нужной температуры вода, удалось лишь через суд. Ответчиками в деле выступило руководство детсада, местное управление образования и управление ЖКХ. Требование проверяющих суд удовлетворил, правда, только спустя время в садике провели циркуляционную линию трассы горячего водоснабжения как внутри здания, так и до него.Сейчас, согласно последней экспертизе, температура горячей воды в дошкольном учреждении держится на уровне 60,1 °С. — 62,1 °С, что соответствуют требованиям СанПиН.