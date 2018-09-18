Новое оборудование для реанимации новорожденных, современная диагностическая лаборатория и высокочастотная аппаратура для искусственной вентиляции легких. В областном перинатальном центре рассказали о дополнительном оснащении новейшей медицинской техникой. На повышение уровня оказания акушерско-гинекологической помощи перинатальный центр получил из областного бюджета 50 миллионов рублей. Впечатления врачей от работы в новых условиях в репортаже Оксаны Любимовой.
Новое оборудование для реанимации новорожденных, современная диагностическая лаборатория и высокочастотная аппаратура для искусственной вентиляции легких. В областном перинатальном центре рассказали о дополнительном оснащении новейшей медицинской техникой. На повышение уровня оказания акушерско-гинекологической помощи перинатальный центр получил из областного бюджета 50 миллионов рублей. Впечатления врачей от работы в новых условиях в репортаже Оксаны Любимовой.
Главный врач областного перинатального центра показывает новое оборудование в отделении реанимации новорожденных. Теперь недоношенных малышей выхаживают в самых современных условиях. Такая открытая реанимационная система позволяет круглосуточно следить за уровнем кислорода в крови малыша, постоянно контролировать температуру и пульс. Все показатели состояния здоровья ребенка специальные датчики выводят на электронное табло. Здесь же врачи могут проводить фототерапию для лечения желтухи новорожденных.
Маргарита Пантелеева, зав.отделением областного перинатального центра: "Она позволяет нам проводить фототерапию, потому что нам нужен большой объем кожных покровов, чтобы проводить эту процедуру. И тем самым мы следим, поскольку ребеночек лежит, как вы видите, у нас открытый, он не запеленованный. Мы следим за его температурой, не даем ему переохладиться".
А это современный высокочастотный аппарат для проведения искусственной вентиляции легких у малышей с пневмонией. Современную аппаратуру для оказания высокотехнологичной помощи закупили благодаря средствам областного бюджета. По решению губернатора Светланы Орловой на совершенствование работы акушерско-гинекологической службы в этом году областной перинатальный центр получил 50 миллионов рублей. Часть этих денег потратили на оборудование индивидуальных родовых залов, где рядом с будущей мамой может находится кто-то из родных. Для рожениц здесь удобные кровати-трансформеры, для врачей необходимая аппаратура для проведения всех необходимых исследований во время родов - от контроля сердцебиения ребенка до УЗИ диагностики.
Надежда Туманова, главный врач областного перинатального центра: "Подвезти аппарат и посмотреть положение плода, сердцебиение меняется, не меняется. Нет ли отслойки плаценты. Как чувствует себя плод. Как у него кровоток. Доплерометрию на этом аппарате возможно провести. И он портативный, его можно во все палаты транспортировать".
Комфортные условия так называемых партнерских родов уже оценили многие пациенты перинатального центра. Один из пап родившегося сегодня малыша даже поделился впечатлениями.
Сергей Руденков, муж роженицы: "Условия вообще на высшем уровне. Персонал весь добрый, отзывчивый. В коридорах, в палатах все чисто. Все аккуратно. Условия здесь отличные. Здесь оборудована палата для партнерских родов, кресло для мужа. В принципе, здесь все замечательно".
В операционных тоже новое оборудование и инструменты из специального сплава. Без таких, говорят врачи, во время сложных операций было гораздо труднее работать. .
Дмитрий Шабалин, зам. главного врача областного перинатального центра: "Операции бывают сложные, где требуется очень тонкая техника. Особенно, если повторное кесарево сечение, где технически сложно выполнить операцию. Это специальный сплав. Это инструменты американского производства, и они нас очень сильно выручают при сложных операциях".
В целом на выделенные областными властями деньги для областного перинатального центра закупили около 20 видов современной медицинской техники, в том числе и новую лабораторию. Причем работает она в круглосуточном режиме.
Елена Лузганова, зав. лабораторией областного перинатального центра: "В режиме реального времени делать все исследования имунноферментного анализа. Это определение имунноглобулинов G и M на краснуху, циталомегавирус и герпес первого и второго типа. Общий анализ крови мы выдаем в течение пяти минут".
Надежда Туманова, главный врач областного перинатального центра: "Вот такая программа, мы даже не думали, что такое может быть. Принимаем мы женщин и наших пациентов со всей области, с тяжелой патологией, недоношенных деток. Все они концентрируются здесь, и для того чтобы им своевременно и качественно оказать помощь, вот дооснастили оборудованием. Чтобы постоянно маленький пациент был под контролем всех его жизненно-важных функций".
Кроме того, по cловам главврача, во многом благодаря таким условиям, в медучреждении практически решена кадровая проблема. Кстати, в этом году перинатальный центр принял на работу акушеров, выпускников областного медколледжа.