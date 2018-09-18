Новое оборудование для реанимации новорожденных, современная диагностическая лаборатория и высокочастотная аппаратура для искусственной вентиляции легких. В областном перинатальном центре рассказали о дополнительном оснащении новейшей медицинской техникой. На повышение уровня оказания акушерско-гинекологической помощи перинатальный центр получил из областного бюджета 50 миллионов рублей. Впечатления врачей от работы в новых условиях в репортаже Оксаны Любимовой.

Новое оборудование для реанимации новорожденных, современная диагностическая лаборатория и высокочастотная аппаратура для искусственной вентиляции легких. В областном перинатальном центре рассказали о дополнительном оснащении новейшей медицинской техникой. На повышение уровня оказания акушерско-гинекологической помощи перинатальный центр получил из областного бюджета 50 миллионов рублей. Впечатления врачей от работы в новых условиях в репортаже Оксаны Любимовой.Главный врач областного перинатального центра показывает новое оборудование в отделении реанимации новорожденных. Теперь недоношенных малышей выхаживают в самых современных условиях. Такая открытая реанимационная система позволяет круглосуточно следить за уровнем кислорода в крови малыша, постоянно контролировать температуру и пульс. Все показатели состояния здоровья ребенка специальные датчики выводят на электронное табло. Здесь же врачи могут проводить фототерапию для лечения желтухи новорожденных.Маргарита Пантелеева, зав.отделением областного перинатального центра: "Она позволяет нам проводить фототерапию, потому что нам нужен большой объем кожных покровов, чтобы проводить эту процедуру. И тем самым мы следим, поскольку ребеночек лежит, как вы видите, у нас открытый, он не запеленованный. Мы следим за его температурой, не даем ему переохладиться".А это современный высокочастотный аппарат для проведения искусственной вентиляции легких у малышей с пневмонией. Современную аппаратуру для оказания высокотехнологичной помощи закупили благодаря средствам областного бюджета. По решению губернатора Светланы Орловой на совершенствование работы акушерско-гинекологической службы в этом году областной перинатальный центр получил 50 миллионов рублей. Часть этих денег потратили на оборудование индивидуальных родовых залов, где рядом с будущей мамой может находится кто-то из родных. Для рожениц здесь удобные кровати-трансформеры, для врачей необходимая аппаратура для проведения всех необходимых исследований во время родов - от контроля сердцебиения ребенка до УЗИ диагностики.Надежда Туманова, главный врач областного перинатального центра: "Подвезти аппарат и посмотреть положение плода, сердцебиение меняется, не меняется. Нет ли отслойки плаценты. Как чувствует себя плод. Как у него кровоток. Доплерометрию на этом аппарате возможно провести. И он портативный, его можно во все палаты транспортировать".Комфортные условия так называемых партнерских родов уже оценили многие пациенты перинатального центра. Один из пап родившегося сегодня малыша даже поделился впечатлениями.Сергей Руденков, муж роженицы: "Условия вообще на высшем уровне. Персонал весь добрый, отзывчивый. В коридорах, в палатах все чисто. Все аккуратно. Условия здесь отличные. Здесь оборудована палата для партнерских родов, кресло для мужа. В принципе, здесь все замечательно".В операционных тоже новое оборудование и инструменты из специального сплава. Без таких, говорят врачи, во время сложных операций было гораздо труднее работать. .Дмитрий Шабалин, зам. главного врача областного перинатального центра: "Операции бывают сложные, где требуется очень тонкая техника. Особенно, если повторное кесарево сечение, где технически сложно выполнить операцию. Это специальный сплав. Это инструменты американского производства, и они нас очень сильно выручают при сложных операциях".В целом на выделенные областными властями деньги для областного перинатального центра закупили около 20 видов современной медицинской техники, в том числе и новую лабораторию. Причем работает она в круглосуточном режиме.Елена Лузганова, зав. лабораторией областного перинатального центра: "В режиме реального времени делать все исследования имунноферментного анализа. Это определение имунноглобулинов G и M на краснуху, циталомегавирус и герпес первого и второго типа. Общий анализ крови мы выдаем в течение пяти минут".Надежда Туманова, главный врач областного перинатального центра: "Вот такая программа, мы даже не думали, что такое может быть. Принимаем мы женщин и наших пациентов со всей области, с тяжелой патологией, недоношенных деток. Все они концентрируются здесь, и для того чтобы им своевременно и качественно оказать помощь, вот дооснастили оборудованием. Чтобы постоянно маленький пациент был под контролем всех его жизненно-важных функций".Кроме того, по cловам главврача, во многом благодаря таким условиям, в медучреждении практически решена кадровая проблема. Кстати, в этом году перинатальный центр принял на работу акушеров, выпускников областного медколледжа.