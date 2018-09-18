18.09.2018

2018-09-18 14:45:36

В Ростове в похоронном бюро нашли казино

В Ростове-на-Дону в помещении похоронного бюро организовали покерный клуб. Злоумышленники вели учет выигрышей и проигрышей посетителей казино. Записи изъяты, передает . Также в помещении найдены пять тысяч фишек на сумму свыше семи миллионов рублей.