Трагедия в семье известного российского комика Гарика
Харламова. Как сообщил артист в соцсетях, скончался его отец.
Трагедия в семье известного российского комика Гарика
Харламова. Как сообщил артист в соцсетях, скончался его отец.
Фотографию Юрия Харламова с трогательной подписью Гарик
опубликовал в своем Instagram.
На снимке отец держит его на руках.
"Это мой папа и маленький я. Позавчера
мы поменялись местами. Папы не стало. Ему было всего
56 лет. Прощай, папочка. Хорошего тебе путешествия и до встречи", —
подписал фото Гарик.
Родители Гарика Харламова развелись, когда будущему артисту
было всего девять лет. После развода Юрий Харламов перебрался в Чикаго. В подростковом
возрасте сын некоторое время жил с ним, однако позже вернулся в Россию.