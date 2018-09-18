Трагедия в семье известного российского комика Гарика Харламова. Как сообщил артист в соцсетях, скончался его отец.

Трагедия в семье известного российского комика ГарикаХарламова. Как сообщил артист в соцсетях, скончался его отец.Фотографию Юрия Харламова с трогательной подписью Гарикопубликовал в своем Instagram.На снимке отец держит его на руках."Это мой папа и маленький я. Позавчерамы поменялись местами. Папы не стало. Ему было всего56 лет. Прощай, папочка. Хорошего тебе путешествия и до встречи", —подписал фото Гарик.Родители Гарика Харламова развелись, когда будущему артистубыло всего девять лет. После развода Юрий Харламов перебрался в Чикаго. В подростковомвозрасте сын некоторое время жил с ним, однако позже вернулся в Россию.