Американка Диана Чунг подала в суд на Samsung — смартфон Galaxy Note 9, произведенный этой компанией, воспламенился прямо у неё в сумочке. Девушка находилась в лифте, когда устройство начало нагреваться. Она положила его в сумку, после чего услышала свистящий звук и заметила, что пошел дым.

Американка Диана Чунг подала в суд на Samsung — смартфон Galaxy Note 9, произведенный этой компанией, воспламенился прямо у неё в сумочке. Девушка находилась в лифте, когда устройство начало нагреваться. Она положила его в сумку, после чего услышала свистящий звук и заметила, что пошел дым.По словам владелицы Galaxy Note 9, в Samsung должны были знать о дефекте. Теперь она требует возместить ущерб и прекратить продажи смартфона.В корейской компании заявили, что до сих пор не получали сообщения о подобных инцидентах с Galaxy Note 9, и на данный момент разбираются в случившемся.Samsung всего лишь два года назад остановила продажи взрывающихся смартфонов Galaxy Note 7. Это произошло после многочисленных случаев их возгорания по всему миру. В результате производство этих моделей было полностью прекращено.После компания выпустила новую версию смартфона, в котором, как утверждалось, проблема с аккумулятором была исправлена. Корейский производитель тогда заявлял, что сделал новую модель устройства безопаснее. Тем не менее, популярность Note 8 оставляла желать лучшего, так как репутация у этой линейки немного "подгорела".При этом со следующей моделью, Galaxy Note 9, в корейской компании связывали надежду на возрождение популярности этой серии у пользователей. Если этого не произойдет, то, как пишет издание Forbes, Samsung закроет направление фаблетов.