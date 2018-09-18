Глава общероссийской общественной антидопинговой комиссии, экс-президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов считает, что исполком Всемирного антидопингового агентства при рассмотрении вопроса о восстановлении РУСАДА встанет на сторону нашей страны.

Глава общероссийской общественной антидопинговой комиссии, экс-президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов считает, что исполком Всемирного антидопингового агентства при рассмотрении вопроса о восстановлении РУСАДА встанет на сторону нашей страны."Исходя из опыта, я думаю, рекомендация комитета WADA будет услышана и большинство членов исполкома все-таки проголосуют за восстановление РУСАДА, — цитирует Смирнова "Спорт-экспресс". – Вряд ли это будет единогласное решение, ведь в состав исполкома входят люди с очень разными позициями, и сейчас усиливается давление на WADA со стороны наших противников"."Мне очень жаль, что в международном сообществе есть люди, которые исповедуют принцип "война ради войны" и меньше всего заботятся об интересах спортсменов. Но все-таки есть предчувствие, что на этот раз на исполкоме вопрос будет решен в нашу пользу. Я смотрю на наши перспективы с оптимизмом", — сказал экс-глава ОКР."Не будем забывать, что дело далеко не только в признании [ошибок] и в выдаче опечатанных проб. За эти годы мы полностью отстроили обновленную антидопинговую систему внутри страны", — продолжает Смирнов.По словам чиновника, в нашей стране, по сути, создали новое независимое РУСАДА, приняли закон об уголовной ответственности за распространение допинга: "Все это в совокупности сейчас делает Россию одной из самых продвинутых в вопросах борьбы с допингом стран в мире. И WADA тоже не может этого не понимать. Вряд ли нынешний компромисс бы состоялся, если бы мы все эти годы просто сидели сложа руки".