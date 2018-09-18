Лучшие спектакли страны увидим во Владимире. В эти минуты в Областном театре драмы открывается пятый юбилейный всероссийский форум - фестиваль У Золотых ворот. Постановки, которые уже становились победителями престижных театральных конкурсов и премий, покажут актеры ведущих столичных театров и коллективы из Грузии, Швеции, Польши, Армении, Израиля. Кроме того, владимирцев ждут творческие встречи и лекции от ведущих специалистов в драматическом искусстве. Мои коллеги продолжат тему.

Лучшие спектакли страны увидим во Владимире. В эти минуты в Областном театре драмы открывается пятый юбилейный всероссийский форум - фестиваль "У Золотых ворот". Постановки, которые уже становились победителями престижных театральных конкурсов и премий, покажут актеры ведущих столичных театров и коллективы из Грузии, Швеции, Польши, Армении, Израиля. Кроме того, владимирцев ждут творческие встречи и лекции от ведущих специалистов в драматическом искусстве. Мои коллеги продолжат тему.В программе 5-го юбилейного театрального форума "У Золотых ворот" - 29 спектаклей из восьми стран мира. За 2 недели свои лучшие постановки и моноспектакли покажут театры Польши, Израиля, Швеции. В рамках специальной программы "Пять вечеров с Шекспиром" владимирские зрители увидят "Отелло" от молодёжного театра на Фонтанке , "Укрощение строптивой" от Казанского драматического театра, настоящим подарком для театралов станет спектакль "Юлий Цезарь" от знаменитого грузинского театра имени Шато Руставели.Борис Гунин, директор Областного театра драмы: "Во главе с художественным руководителем, народным артистом СССР Робертом Робертовичем Стуруа. Он приедет. Это совершенно фантастическая история".Изюминка фестивальной программы - парад моноспектаклей "Красная дорожка у Золотых ворот". В их числе "Пиковая дама", её подарит зрителям народный артист, ректор Щукинского училища Евгений Князев. Фестивальная программа подразумевает и конкурс. Оценивать спектакли будут члены жюри - выдающиеся театральные критики, историки, артисты и музыканты. По их словам, владимирский фестиваль занимает яркое место в театральной жизни страны.Ольга Сенаторова, театровед, критик, член жюри фестиваля (г. Москва): "Театр - это способ наполнения души человеческой, и когда 10 лет назад задумывался этот фестиваль, важно было этому чудесному городу, этой жемчужине Золотого кольца подарить новые свежие отношения со своим театром".В финале фестивальной программы главную награду, "Хрустальную шапку Мономаха", получит всего 1 лучший спектакль. Свою "шапку Мономаха" преподнесут и зрители - это будет своеобразный приз зрительских симпатий. В числе постоянных членов жюри фестиваля знаменитая актриса театра и кино - Евгения Симонова. В качестве подарка фестивалю она тоже выйдет на сцену в спектакле от театра имени Маяковского под названием "Русский роман". По её словам, оценивать театральные работы фестиваля очень сложно.Евгения Симонова, Народная артистка РФ, председатель жюри фестиваля: "Будет три звонка, свет в зале погаснет и начнётся... Потому что ничего интереснее, чем смотреть спектакли, мне кажется, нет на свете. Величайшее завоевание, что в России так много государственных театров, и очень хочется, чтобы все они жили хорошо".В течение двух недель любителей театрального искусства ждёт настоящая театральная феерия и новые открытия в драматическом искусстве.