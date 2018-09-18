Лучшие спектакли страны увидим во Владимире. В эти минуты в Областном театре драмы открывается пятый юбилейный всероссийский форум - фестиваль У Золотых ворот. Постановки, которые уже становились победителями престижных театральных конкурсов и премий, покажут актеры ведущих столичных театров и коллективы из Грузии, Швеции, Польши, Армении, Израиля. Кроме того, владимирцев ждут творческие встречи и лекции от ведущих специалистов в драматическом искусстве. Мои коллеги продолжат тему.
Лучшие спектакли страны увидим во Владимире. В эти минуты в Областном театре драмы открывается пятый юбилейный всероссийский форум - фестиваль "У Золотых ворот". Постановки, которые уже становились победителями престижных театральных конкурсов и премий, покажут актеры ведущих столичных театров и коллективы из Грузии, Швеции, Польши, Армении, Израиля. Кроме того, владимирцев ждут творческие встречи и лекции от ведущих специалистов в драматическом искусстве. Мои коллеги продолжат тему.
В программе 5-го юбилейного театрального форума "У Золотых ворот" - 29 спектаклей из восьми стран мира. За 2 недели свои лучшие постановки и моноспектакли покажут театры Польши, Израиля, Швеции. В рамках специальной программы "Пять вечеров с Шекспиром" владимирские зрители увидят "Отелло" от молодёжного театра на Фонтанке , "Укрощение строптивой" от Казанского драматического театра, настоящим подарком для театралов станет спектакль "Юлий Цезарь" от знаменитого грузинского театра имени Шато Руставели.
Борис Гунин, директор Областного театра драмы: "Во главе с художественным руководителем, народным артистом СССР Робертом Робертовичем Стуруа. Он приедет. Это совершенно фантастическая история".
Изюминка фестивальной программы - парад моноспектаклей "Красная дорожка у Золотых ворот". В их числе "Пиковая дама", её подарит зрителям народный артист, ректор Щукинского училища Евгений Князев. Фестивальная программа подразумевает и конкурс. Оценивать спектакли будут члены жюри - выдающиеся театральные критики, историки, артисты и музыканты. По их словам, владимирский фестиваль занимает яркое место в театральной жизни страны.
Ольга Сенаторова, театровед, критик, член жюри фестиваля (г. Москва): "Театр - это способ наполнения души человеческой, и когда 10 лет назад задумывался этот фестиваль, важно было этому чудесному городу, этой жемчужине Золотого кольца подарить новые свежие отношения со своим театром".
В финале фестивальной программы главную награду, "Хрустальную шапку Мономаха", получит всего 1 лучший спектакль. Свою "шапку Мономаха" преподнесут и зрители - это будет своеобразный приз зрительских симпатий. В числе постоянных членов жюри фестиваля знаменитая актриса театра и кино - Евгения Симонова. В качестве подарка фестивалю она тоже выйдет на сцену в спектакле от театра имени Маяковского под названием "Русский роман". По её словам, оценивать театральные работы фестиваля очень сложно.
Евгения Симонова, Народная артистка РФ, председатель жюри фестиваля: "Будет три звонка, свет в зале погаснет и начнётся... Потому что ничего интереснее, чем смотреть спектакли, мне кажется, нет на свете. Величайшее завоевание, что в России так много государственных театров, и очень хочется, чтобы все они жили хорошо".
В течение двух недель любителей театрального искусства ждёт настоящая театральная феерия и новые открытия в драматическом искусстве.