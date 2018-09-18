Из резервного фонда правительства России регион получил более 106 млн рублей
Из резервного фонда правительства России регион получил более 106 млн рублей
Детские больницы и поликлиники Владимирской области будут дооснащены медицинским оборудованием на сумму 120 млн рублей, сообщает департамент здравоохранения областной администрации.
В 2018 году из резервного фонда правительства России регион получил на приобретение медицинских изделий для детских больниц и поликлиник более 106 млн рублей. Еще более 13 млн рублей выделено из бюджета Владимирской области по принципу софинансирования.
В 2018 году были закуплены электрокардиографы, аппараты УЗИ, современные цифровые рентгено-диагностические комплексы, лабораторное и отоларингологическое оборудование, а также другие медицинские изделия.
Новую технику получат Детская городская поликлиника №1 города Владимира, Областная детская клиническая больница, Гороховецкая, Вязниковская и Селивановская районные больницы.