Из резервного фонда правительства России регион получил более 106 млн рублей

Из резервного фонда правительства России регион получил более 106 млн рублейДетские больницы и поликлиники Владимирской области будут дооснащены медицинским оборудованием на сумму 120 млн рублей, сообщает департамент здравоохранения областной администрации.В 2018 году из резервного фонда правительства России регион получил на приобретение медицинских изделий для детских больниц и поликлиник более 106 млн рублей. Еще более 13 млн рублей выделено из бюджета Владимирской области по принципу софинансирования.В 2018 году были закуплены электрокардиографы, аппараты УЗИ, современные цифровые рентгено-диагностические комплексы, лабораторное и отоларингологическое оборудование, а также другие медицинские изделия.Новую технику получат Детская городская поликлиника №1 города Владимира, Областная детская клиническая больница, Гороховецкая, Вязниковская и Селивановская районные больницы.