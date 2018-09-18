Помогут им в этом специальные приборы - дозиметры

Помогут им в этом специальные приборы - дозиметрыУже в шестой раз во Владимире пройдёт «Атомный велопробег». 22 сентября велосипедисты бок о бок с сотрудниками информационного центра по атомной энергии объедут весь город, чтобы узнать уровень радиоактивности в воздухе. Помогут им в этом специальные приборы - дозиметры.Пристальное внимание, как и всегда, достается главным памятникам Владимира, ведь именно около них часто дозиметры показывают наибольшую отметку. Но «фонят» они совсем мало. По словам специалистов, такая радиация для нас не страшна, ее можно считать нормой.Сотрудники ИЦАЭ подготовили 3 специальных маршрута, но каждый горожанин может выбрать для себя индивидуальные места для проверки. Дозиметры участникам выдадут организаторы «Атомного велопробега». Все показания приборов они занесут на радиационную карту Владимира.Если вы хотите поучаствовать в столь необычном велопробеге, то 22 сентября в 11:30 вас ждут у ИЦАЭ Владимира (Октябрьский проспект, дом 3). Организаторы проведут инструктаж, покажут план маршрута и научат пользоваться дозиметром. Поучаствовать в акции можно бесплатно.