Женщина диагностировала бабушке страшный диагноз

Женщина диагностировала бабушке страшный диагнозЖительницу Петушков подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает .Следователи узнали, что в начале осени женщина приехала в областную столицу и стала ходить по квартирам одной из многоэтажек. Злоумышленница искала доверчивых пенсионеров. И нашла.Даме удалось обмануть 81-летнюю бабушку. Представившись пенсионерке медицинским работником, она прошла в квартиру и почти с ходу диагностировала бабушке тяжелейшее заболевание, которое требует немедленной операции. Для правдоподобности обманщица показала пенсионерке ложный рентгеновский снимок. После этого она щедро «сделала скидку» и предложила операцию «всего за 20 тысяч рублей». Бабушка поверила каждому слову мошенницы и отдала ей необходимую сумму.Также лжецелительница посоветовала не ждать операции просто так, а попробовать «целебный» мед, который тоже обязательно должен помочь от внезапного недуга. Взяв деньги и за баночку меда, женщина ушла.Только через несколько дней пенсионерка поняла, что ее обманули, и сразу же позвонила в отдел полиции. Мошенницу удалось поймать на следующий день в Покрове.Сотрудники МВД проводят тщательную проверку на причастность жительницы Петушков к совершению похожих преступлений на территории всей Владимирской области. Расследование уголовного дела продолжается.