Родные выразили благодарность правоохранителям.

В УМВД России по Владимирской области с просьбой выразить благодарность полицейским обратились жители областного центра. Ирина и Владимир рассказали, что в конце августа их папа, находясь на лечении в одном из медицинских учреждений, отправился гулять в лес и не вернулся. Взволнованные родные обратились к правоохранителям.Сотрудниками дежурной части к месту происшествия был незамедлительно направлен полицейский наряд. В поисках также были задействованы представители экстренных служб и волонтеры. К одной из поисковых групп присоединилась и прибывший на место полицейский-кинолог ОБ ППСп УМВД России по городу Владимиру Алена Липская со служебной овчаркой Ульрихом. К моменту прибытия кинологического расчета поисковая операция продолжалась уже более восьми часов.Служебный пёс несколько раз обнюхивал вещи пропавшего мужчины и уводил хозяйку все глубже в лес. В какой-то момент Ульрих, двигавшийся вместе со всеми, неожиданно сменил траекторию и отправился в сторону, удаляясь от общего направления поиска. Спустя сотню метров он остановился, а полицейский, следовавший за «напарником», в полутьме увидел мужчину, который увяз в трясине и из последних сил пытался позвать на помощь. Полицейский-кинолог Алена Липская сразу же оповестила участников поисковой операции о том, что мужчина найден.Оперативно подоспевшие по сигналу Алены сыновья мужчины помогли пострадавшему выбраться из болота, после чего его экстренно доставили в медицинское учреждение.Родные выразили благодарность всем участникам поисковой операции, продолжавшейся в общей сложности около двенадцати часов. Особо они отметили профессионализм старшего сержанта полиции Алены Липской и её четвероногого напарника Ульриха.