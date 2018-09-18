Мужчина ушел в лес и не вернулся

Мужчина ушел в лес и не вернулсяЖители областного центра Ирина и Владимир в поиске потерявшегося отца.В конце лета пенсионер проходил лечение в одной из местных больниц. В свободное от приема лекарств время он пошел прогуляться в близлежащем лесу и не вернулся. Родственники стали волноваться и обратились в полицию.К месту пропажи незамедлительно подъехали спасатели. Искать мужчину помогали волонтеры. К одной из поисковых групп присоединились кинолог Алена Липская с овчаркой по кличке Ульрих. К моменту их прибытия поиски длились больше 8-ми часов.Пёс обнюхал вещи пенсионера и увел свою хозяйку глубоко в лес. Через некоторое время Ульрих неожиданно сменил путь и отправился в другую сторону. Через 100 метров пёс резко остановился, а кинолог в темноте увидела мужчину, увязшего в трясине и из последних сил пытавшегося позвать на помощь.Сразу же подбежавшие по зову Алены сыновья пропавшего пенсионера помогли ему вылезти из болота и экстренно увезли в больницу.Родные выражают искреннюю благодарность всем участникам поисков, которые длились почти 12 часов. Особое спасибо они передают старшему сержанту полиции Алене Липской и её четвероногому напарнику Ульриху.