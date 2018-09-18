С 2014 по 2018 годы было расчищено около 8 км реки

С 2014 по 2018 годы было расчищено около 8 км рекиЗавершен последний этап программы по расчистке и углублению дна реки Судогды, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Много лет назревала необходимость расчистки реки в черте города Судогды. Зарастание и заиление значительно снизили ее пропускную способность, что привело к подтоплению более 170 домовладений во время высокого половодья. В зоне риска оказалось несколько улиц.С 2014 по 2018 годы было расчищено около 8 км реки, на проведение работ было направлено более 29 млн рублей. Гидравлический расчет, проведенных после первых двух этапов работ, показал, что отметки максимального уровня воды во время половодья снизились.