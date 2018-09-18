В регионе зарегистрировано 7445 заболевших ОРВИ

В регионе зарегистрировано 7445 заболевших ОРВИЭпидемический порог по ОРВИ за прошедшую неделю с 10 по 16 сентября был превышен на 7,6%, сообщает управление Роспотребнадзора по Владимирской области.В регионе зарегистрировано 7445 заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями, из них 5376 детей. На прошлой неделе наблюдался рост заболеваемости ОРВИ негриппозной этиологии (аденовирусная инфекция) в Кольчугинском, Гусь-Хрустальном, Собинском районах и во Владимире.В областном центре на прошлой неделе зарегистрировано 2669 случаев заболевания ОРВИ, в том числе у 2084 детей.Напомним, что бесплатные прививки от гриппа могут сделать детям с шести месяцев, взрослым старше 60 лет, призывникам, беременным женщинам, медицинским работникам, работникам образования и других профессиональных групп, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями.