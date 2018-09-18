Потерпевшими признаны 16 девочек в возрасте от 10 до 15 лет

Потерпевшими признаны 16 девочек в возрасте от 10 до 15 летУголовное дело возбуждено в отношении 38-летнего жителя Владимирской области, обвиняемого в развратных действиях в отношении детей и изготовлении порнографических материалов, сообщает следственное управление СК России по региону.Обвиняемый — отец двоих детей, спортсмен. По месту работы и жительства мужчина характеризуется положительно. Потерпевшими в рамках уголовного дела признаны 16 девочек в возрасте от 10 до 15 лет. Свою вину мужчина признал.По версии следствия, обвиняемый был администратором нескольких публичных групп в социальной сети, в которых обсуждалась общественная жизнь района. В эти группы стала поступать ложная информация о «свободных нравах» несовершеннолетних. Администратор вступал в переписку с этими девочками, шантажировал их, требуя присылать ему фото и видео интимного характера.По данным следствия, мужчина совершал преступления с 2013 по 2017 годы. Узнав о происходящем, родители девочек обратились в правоохранительные органы. Сейчас расследование уголовного дела завершено.