2018-09-18 13:55:34
2018-09-18 13:55:34
Москва
/ Тема: Вышел в свет новый номер газеты «Петровка, 38» (34 (9635) от 18 сентября 2018 года).
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(обновлено: ) Источник: petrovka38.ru
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТОЛИЧНОЙ ПОЛИЦИИ ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ РУКОВОДСТВА КОРПУСА ЖАНДАРМЕРИИ ВАТИКАНА
Начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ провёл рабочую встречу с представителями жандармерии Ватикана. Читайте на странице 2.
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, СТОЛИЦА!
Москва отпраздновала 871-ю годовщину со дня основания. Читайте на странице 2.
«ДИНАМО» БЕЖИТ? ВСЕ БЕГУТ…
7 сентября на лыжном стадионе им. Анфисы Резцовой в г. Химки Московской области прошли комплексные городские соревнования Спартакиады МГО ВФСО «Динамо» по легкоатлетическому кроссу. Читайте на странице 3.
СФОРМИРОВАНА СБОРНАЯ ГАРНИЗОНА
На минувшей неделе в подмосковной Рузе на базе Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя состоялся лично-командный чемпионат столичного правоохранительного гарнизона по преодолению полосы препятствий со стрельбой. Подробнее на странице 3.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Читайте на странице 3.
ОСНОВА УСПЕХА — ЛИЧНОЕ ВНИМАНИЕ
В сентябре прошлого года, когда новым руководителем ОМВД России по району Свиблово СВАО столицы был назначен подполковник полиции Валентин Клок, этот территориальный отдел внутренних дел по результатам оперативно-служебной деятельности занимал в гарнизоне столичной полиции 123-е место из 129 возможных. По итогам 6 месяцев 2018 года подразделение поднялось уже на 39-ю позицию. Читайте на странице 4.
ПЕТРОВКА — ДОМ РОДНОЙ
Для начала один наивный вопрос читателю: Петровка, 38 — это для вас что? Ответы наверняка будут разные. Для обычных москвичей и гостей столицы — это главный адрес столичной полиции. Для преступников — опасное место. А вот для начальника Центра финансового обеспечения (ЦФО) ГУ МВД России по г. Москве полковника внутренней службы Маргариты МЕШКОВОЙ — это целая жизнь: пришла сюда на работу в 1980 году, и с тех пор этот адрес, как бы банально это ни звучало, стал её вторым домом. Читайте на странице 5.
ПЕШЕХОДЫ БЫВАЮТ РАЗНЫМИ
В рамках общегородского профилактического мероприятия «Снова в школу» сотрудниками отдельной роты ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому АО на территории округа было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Маленький пешеход». Читайте на странице 5.
ПРОФИЛАКТИКА ВАЖНА
Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве проведено профилактическое мероприятие «Ваш пассажир — ребёнок». Оно прошло во всех округах столицы. Читайте на странице 5.
И ПРОФЕССИЯ, И ЛЮБОВЬ, И СЧАСТЬЕ …
За 40 лет работы Ирины Бобровой в поликлинике № 3 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» менялся коллектив, но неизменным оставались дух и традиции первых сотрудников, их неравнодушное отношение к работе, пациентам, друг к другу. Продолжение на странице 6.
НЕ ДОПУСТИТЬ НАРУШЕНИЙ
Обычный день патрульно-постовой службы начинается в 8.30 с развода. Полицейским доводят информацию о последних происшествиях, раздают ориентировки. Затем сотрудники разъезжаются по своим маршрутам. Подробности читайте на странице 6.
НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ
История этого подразделения у всех на слуху. Боевая часть, военнослужащие которой прошли все горячие точки на территории бывшего Советского Союза и нынешней России. Многие из тех, кто проходил службу здесь, получив серьёзный боевой опыт, сегодня работают в столичной полиции. Продолжение на странице 7.
С ХАРАКТЕРОМ БОЙЦА
Впервые взглянув на инструктора по боевой и служебной подготовке ОМВД России по району Хамовники (ЦАО столицы) старшего сержанта полиции Анну Кушпетюк, трудно поверить в то, что эта красивая и хрупкая девушка может легко «уложить на лопатки» мужчину в два раза больше себя. Однако узнав её поближе, сразу понимаешь, что перед тобой — настоящий боец. Читайте на странице 8.
БЫТЬ СЫЩИКОМ ПО ЖИЗНИ
С ноября 2014 года полковник полиции Андрей СТАСЮКЕВИЧ занимает должность начальника отдела МВД России по району Ховрино Северного административного округа города Москвы. Подробнее на страницах 8 - 9.
КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Читайте на странице 10.
БУДЕМ ЗНАКОМЫ. ОТДЕЛ КАДРОВ
В настоящее время кадровые аппараты функционируют во всех органах внутренних дел Российской Федерации. Не исключение и отдел кадров УВД по Западному административному округу столицы. Подробности читайте на странице 11.
КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
В школе «Содружество» сотрудники ОДН УВД по ЮВАО провели беседу со школьниками по вопросам поступления в Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя. Читайте на странице 11.
УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК. НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ
Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они формируются из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Подробности читайте на страницах 12-13.
ВСЕМ ОГНЯМ НАЗЛО
Особенно напряжённым во время Великой Отечественной войны сорок второй год выдался на Сталинградском и Кавказском направлениях. Подробнее на странице 14.
ВЫШЕ ГОРИЗОНТА
Инспектор оперативного отдела УВД по Северному административному округу столицы подполковник полиции Алексей Гаврилюк стал полуфиналистом 1-го Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Подробности читайте на странице 15.
МЫ ОТЛИЧНО РАБОТАЛИ
Это интервью начальник смены дежурной части УВД по ЗелАО полковник полиции Павел Петров дал накануне выхода в отставку. Читайте на странице 15.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Читайте на странице 16.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Читайте на странице 16.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Читайте на странице 16.
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