18.09.2018

2018-09-18 13:55:34

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка, 38» (34 (9635) от 18 сентября 2018 года).

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТОЛИЧНОЙ ПОЛИЦИИ ПОСЕТИЛА ДЕЛЕГАЦИЯ РУКОВОДСТВА КОРПУСА ЖАНДАРМЕРИИ ВАТИКАНА

Начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ провёл рабочую встречу с представителями жандармерии Ватикана. Читайте на странице 2.



С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, СТОЛИЦА!

Москва отпраздновала 871-ю годовщину со дня основания. Читайте на странице 2.



«ДИНАМО» БЕЖИТ? ВСЕ БЕГУТ…

7 сентября на лыжном стадионе им. Анфисы Резцовой в г. Химки Московской области прошли комплексные городские соревнования Спартакиады МГО ВФСО «Динамо» по легкоатлетическому кроссу. Читайте на странице 3.



СФОРМИРОВАНА СБОРНАЯ ГАРНИЗОНА

На минувшей неделе в подмосковной Рузе на базе Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя состоялся лично-командный чемпионат столичного правоохранительного гарнизона по преодолению полосы препятствий со стрельбой. Подробнее на странице 3.



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Читайте на странице 3.



ОСНОВА УСПЕХА — ЛИЧНОЕ ВНИМАНИЕ

В сентябре прошлого года, когда новым руководителем ОМВД России по району Свиблово СВАО столицы был назначен подполковник полиции Валентин Клок, этот территориальный отдел внутренних дел по результатам оперативно-служебной деятельности занимал в гарнизоне столичной полиции 123-е место из 129 возможных. По итогам 6 месяцев 2018 года подразделение поднялось уже на 39-ю позицию. Читайте на странице 4.



ПЕТРОВКА — ДОМ РОДНОЙ

Для начала один наивный вопрос читателю: Петровка, 38 — это для вас что? Ответы наверняка будут разные. Для обычных москвичей и гостей столицы — это главный адрес столичной полиции. Для преступников — опасное место. А вот для начальника Центра финансового обеспечения (ЦФО) ГУ МВД России по г. Москве полковника внутренней службы Маргариты МЕШКОВОЙ — это целая жизнь: пришла сюда на работу в 1980 году, и с тех пор этот адрес, как бы банально это ни звучало, стал её вторым домом. Читайте на странице 5.



ПЕШЕХОДЫ БЫВАЮТ РАЗНЫМИ

В рамках общегородского профилактического мероприятия «Снова в школу» сотрудниками отдельной роты ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому АО на территории округа было проведено оперативно­-профилактическое мероприятие «Маленький пешеход». Читайте на странице 5.



ПРОФИЛАКТИКА ВАЖНА

Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве проведено профилактическое мероприятие «Ваш пассажир — ребёнок». Оно прошло во всех округах столицы. Читайте на странице 5.



И ПРОФЕССИЯ, И ЛЮБОВЬ, И СЧАСТЬЕ …

За 40 лет работы Ирины Бобровой в поликлинике № 3 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» менялся коллектив, но неизменным оставались дух и традиции первых сотрудников, их неравнодушное отношение к работе, пациентам, друг к другу. Продолжение на странице 6.



НЕ ДОПУСТИТЬ НАРУШЕНИЙ

Обычный день патрульно-постовой службы начинается в 8.30 с развода. Полицейским доводят информацию о последних происшествиях, раздают ориентировки. Затем сотрудники разъезжаются по своим маршрутам. Подробности читайте на странице 6.



НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ

История этого подразделения у всех на слуху. Боевая часть, военнослужащие которой прошли все горячие точки на территории бывшего Советского Союза и нынешней России. Многие из тех, кто проходил службу здесь, получив серьёзный боевой опыт, сегодня работают в столичной полиции. Продолжение на странице 7.



С ХАРАКТЕРОМ БОЙЦА

Впервые взглянув на инструктора по боевой и служебной подготовке ОМВД России по району Хамовники (ЦАО столицы) старшего сержанта полиции Анну Кушпетюк, трудно поверить в то, что эта красивая и хрупкая девушка может легко «уложить на лопатки» мужчину в два раза больше себя. Однако узнав её поближе, сразу понимаешь, что перед тобой — настоящий боец. Читайте на странице 8.



БЫТЬ СЫЩИКОМ ПО ЖИЗНИ

С ноября 2014 года полковник полиции Андрей СТАСЮКЕВИЧ занимает должность начальника отдела МВД России по району Ховрино Северного административного округа города Москвы. Подробнее на страницах 8 - 9.



КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Читайте на странице 10.



БУДЕМ ЗНАКОМЫ. ОТДЕЛ КАДРОВ

В настоящее время кадровые аппараты функционируют во всех органах внутренних дел Российской Федерации. Не исключение и отдел кадров УВД по Западному административному округу столицы. Подробности читайте на странице 11.



КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

В школе «Содружество» сотрудники ОДН УВД по ЮВАО провели беседу со школьниками по вопросам поступления в Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя. Читайте на странице 11.



УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК. НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они формируются из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Подробности читайте на страницах 12-13.



ВСЕМ ОГНЯМ НАЗЛО

Особенно напряжённым во время Великой Отечественной войны сорок второй год выдался на Сталинградском и Кавказском направлениях. Подробнее на странице 14.



ВЫШЕ ГОРИЗОНТА

Инспектор оперативного отдела УВД по Северному административному округу столицы подполковник полиции Алексей Гаврилюк стал полуфиналистом 1-го Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Подробности читайте на странице 15.



МЫ ОТЛИЧНО РАБОТАЛИ

Это интервью начальник смены дежурной части УВД по ЗелАО полковник полиции Павел Петров дал накануне выхода в отставку. Читайте на странице 15.



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Читайте на странице 16.



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Читайте на странице 16.



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Читайте на странице 16.



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