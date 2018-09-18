Нападающий Спартака Никита Филатов получил травму колена и не сможет выходить на лед на протяжении месяца. 28-летний хоккеист не принимал участия в игре с Автомобилистом (2:4).

Нападающий "Спартака" Никита Филатов получил травму колена и не сможет выходить на лед на протяжении месяца. 28-летний хоккеист не принимал участия в игре с "Автомобилистом" (2:4).Главный тренер москвичей Вадим Епанчинцев объяснил отсутствие Филатова. "Врачи говорят, что он выбыл на месяц. У него повреждение колена", — приводит слова Епанчинцева ТАСС.Воспитанник ЦСКА Никита Филатов пришел в "Спартак" нынешним летом. Никита успел сыграл пять встреч в которых забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.