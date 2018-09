Компания SpaceX раскрыла имя первого космического туриста, который отправится в полет вокруг Луны. Как сообщил основатель фирмы Илон Маск, им станет японский миллиардер, 42-летний Юсаку Маэдзава. Ему будет дозволено взять на борт еще до восьми деятелей искусства. Их выберет сам бизнесмен.

Компания SpaceX раскрыла имя первого космического туриста, который отправится в полет вокруг Луны. Как сообщил основатель фирмы Илон Маск, им станет японский миллиардер, 42-летний Юсаку Маэдзава. Ему будет дозволено взять на борт еще до восьми деятелей искусства. Их выберет сам бизнесмен.Поездка состоится в 2023 году на BFR (Big Falcon Rocket) — самой крупной ракете-носителе, имеющейся в арсенале SpaceX. Экспедиция продлится примерно неделю: ракета приблизится к Луне на расстояние около 200 километров и вернется на Землю. Как много заплатил за путешествие Маэдзава, не уточняется.Hanging out with @yousuck2020 before the @SpaceX moon mission announcement pic.twitter.com/RTOwutzMtG— Elon Musk (@elonmusk) 18 сентября 2018 г.За всю историю на Луне побывали только 24 человека. После миссии "Аполлон", высадившейся в 1972 году, на спутнике Земли больше никого не было.”SpaceX прокатит космического туриста вокруг Луны на своей самой большой ракете читайте такжеГлавной задачей своего "марсианского" проекта, о котором Маск говорит уже более десяти лет, предприниматель считает создание на Красной планете автономной колонии с населением до миллиона человек. По его мнению, такое поселение — гарантия выживания цивилизации в случае ядерной войны или другого глобального катаклизма на Земле.