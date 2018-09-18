Британский спелеолог Вернон Ансворт, участвовавший в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде в июле, обвинил в клевете оскорбившего его американского миллиардера Илона Маска и потребовал выплаты компенсации.

Британский спелеолог Вернон Ансворт, участвовавший в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде в июле, обвинил в клевете оскорбившего его американского миллиардера Илона Маска и потребовал выплаты компенсации.Как передает ТАСС, об этом свидетельствует иск, который Ансворт подал суд Центрального округе американского штата Калифорния.В документе сообщается, что Маск с 15 июля по 30 августа 2018 года в своем Twitter сделал в отношении британца ряд заявлений, который тот посчитал клеветническими, в частности, обвинение в педофилии. Ансворт заявил, что таковым не является и потребовал разбирательства суда присяжных.Он объяснил, что подал иск в калифорнийский суд, поскольку Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, оскорбил его, находясь именно в этом американском штате. Кроме того, так находится компания Twitter.Спелеолог сообщил, что подаст еще один иск в Лондоне.Он требует взыскать с Маска компенсации в размере 75 тысяч долларов, поскольку считает, что его честному имени были нанесен ущерб вследствие клеветнических заявлений миллиардера. А также намерен запретить американцу впредь выступать с оскорбительными заявлениями в его адрес.23 июня в пещере Тхам Луанг в Таиланде пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 километров, имеет несколько входов и выходов, а также обширные залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну — из пяти человек. Все были доставлены в больницу в городе Чианграй.Перед спасательной операцией Маск посетил Таиланд и передал спасателям мини-субмарину "Лесной вепрь", названную в честь футбольной команды, членами которой являлись заблокированные в пещере мальчики. Она состоит из частей ракеты Falcon 9 производства SpaceX.Она должна была помочь детям, неподготовленным к погружению. Однако спасатели посчитали, что использовать её нецелесообразно.Спелеолог Верн Ансворт, сыгравший одну из ключевых ролей в операции по спасению, раскритиковал это предложение, назвав его рекламным трюком. По его словам, у этого плана не было никаких шансов на успех: субмарина с жёстким каркасом не прошла бы даже первые 50 метров, попутно он грубо высказался в адрес Маска.В ответ Илон опубликовал твит, в котором обозвал британского дайвера педофилом. Довольно быстро Маск стёр данный твит, однако он уже успел вызвать волну негативной реакции и многочисленные статьи в различных СМИ, ситуация вызвала краткосрочное падение стоимости акций компании Tesla. Через несколько дней Илон извинился перед Ансвортом.