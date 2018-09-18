Злоумышленник получил от неустановленных соучастников 3 поддельных банковских билета и сбыл их под видом купли-продажи мобильного телефона...

«Решением Тверского районного суда г. Москвы удовлетворено ходатайство следователя ГСУ ГУ МВД России по г. Москве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении фигуранта уголовного дела, возбужденного по факту сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что 20-летний житель Московской области получил от неустановленных соучастников 3 поддельных банковских билета Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 тысяч рублей. После чего в апреле текущего года сбыл их под видом купли-продажи мобильного телефона стоимостью 15 тысяч рублей.Согласно заключению эксперта представленные на исследование купюры были выполнены комбинированным способом.По данному факту Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»Молодой человек привлечен к уголовной ответственности. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53