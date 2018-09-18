Супруга певца Николая Носкова – Марина опровергла слухи о госпитализации артиста. Она сообщила, что ее 62-летний муж проходит реабилитацию.

Супруга певца Николая Носкова – Марина опровергла слухи огоспитализации артиста. Она сообщила, что ее 62-летний муж проходитреабилитацию.В официальном Instagram-аккаунте Носкова сегодня появилось свежеефото звезды. На нем артист и его жена сидят на лавочке в парке. Супругивыглядят бодрыми и жизнерадостными."Дорогие друзья! Недавно в СМИ появилась новость, чтоНиколай Иванович вновь госпитализирован, не верьте! Николай Носков в полномздравии, проходит курс плановой реабилитации в медицинском центре, чувствуетсебя хорошо! Спасибо каждому из вас за добрые пожелания и теплые сообщения!" -указано в подписи к снимку.Примечательно, что Марина Носкова вышла на связь сжурналистами сайта "Комсомольская правда" и тоже сообщила о том, что звезда проходит курс восстанавливающейтерапии. Представитель Носкова Лина Бьйор, также говорит, что никакогоповторного инсульта у Николая нет.Напомним, что весной 2017 года Носков перенес инсульт.Врачи удалили тромб в шейном отделе, после чего звезда с помощью медиков иродных работает над восстановлением двигательных функций и речи. А на днях в Сетипоявились новости о том, что у певца был повторный инсульт. Якобы онгоспитализирован в тяжелом состоянии.Николай Носков на сцене уже около 40 лет. С 1987 года он быллидером и солистом "Парка Горького", но покинул группу в 1990-м. В2018 году певцу присвоили звание заслуженного артиста России. Публике хорошоизвестны его песни "Я не модный", "Я тебя люблю", "Этоздорово". Носков женат, имеет дочь Екатерину, три года назад сталдедушкой.