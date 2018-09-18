Экс-участница Дома-2 Александра Шева, которая только отошла от увеличения груди, готова сделать новую пластическую операцию. Девушке некомфортно в собственном теле.

Экс-участница "Дома-2"Александра Шева, которая только отошла от увеличения груди, готова сделатьновую пластическую операцию. Девушке некомфортно в собственном теле.Саша призналась, что,находясь в филиале телестройки на Сейшелах, много ела и мало двигалась. Естественно,такой расслабленный образ жизни добавил девушке лишних килограммов.На животе Шевы образовалсяжирок, который бесит ее. В ближайшее время девушканамерена избавится от набранного лишка. Но не с помощью работы в спортзале, какмногие могли бы подумать. Звезда решила вновь доверить себя хирургам открасоты."Я не могу сказать, что уменя прям висящее брюхо. Нет, просто мне некомфортно. Хочется сделатьлипофилинг. Я прекрасно понимаю, что это за операция и как она проходит.Благодаря этому я смогу не только сделать себе плоский живот, но и округлитьпопу", – призналась звезда @dom2magazine. То есть врачи трансплантируют жир с живота девушки в ее же ягодицы.Большинство поклонниковтелепроекта негативно отреагировали на заявление Шевы. Многие отметили, чтозвезда "Дома-2" уже достаточно себя изуродовала пластикой. Они предложили ей пойтидругим путем: избавится от излишков с помощью физических упражнений."Капец!Сначала отраститьживот,чтоб закачать потом в задницу!А есть место,где можно мозги отрастить,апотом их в черепок вставить?(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какие же вы ленивые,ужас. Иди блин в зал","В спортзал бы лучше шла", "А когда будет операция по пересадке мозга?","*** жрать перемтань и жопу отрви позанимайся физкультурой!!!!и так какобезьяна уже!!!!", "Иди в спортзал-и попу накачаешь и живот уберешь😂мерзко смотреть нечего естественного нету.🙈", – писали интернет-обыватели.Напомним, что в конце августа Сашеувеличили грудь до четвертого размера и это не первая ее модификация. Ранее Шева прибегла к череде косметологических процедур: уменьшила подбородок, щеки,увеличила губы, выделила скулы.