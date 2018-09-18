Экс-участница Дома-2
Александра Шева, которая только отошла от увеличения груди, готова сделать
новую пластическую операцию. Девушке некомфортно в собственном теле.
Экс-участница "Дома-2"
Александра Шева, которая только отошла от увеличения груди, готова сделать
новую пластическую операцию. Девушке некомфортно в собственном теле.
Саша призналась, что,
находясь в филиале телестройки на Сейшелах, много ела и мало двигалась. Естественно,
такой расслабленный образ жизни добавил девушке лишних килограммов.
На животе Шевы образовался
жирок, который бесит ее. В ближайшее время девушка
намерена избавится от набранного лишка. Но не с помощью работы в спортзале, как
многие могли бы подумать. Звезда решила вновь доверить себя хирургам от
красоты.
"Я не могу сказать, что у
меня прям висящее брюхо. Нет, просто мне некомфортно. Хочется сделать
липофилинг. Я прекрасно понимаю, что это за операция и как она проходит.
Благодаря этому я смогу не только сделать себе плоский живот, но и округлить
попу", – призналась звезда @dom2magazine. То есть врачи трансплантируют жир с живота девушки в ее же ягодицы.
Большинство поклонников
телепроекта негативно отреагировали на заявление Шевы. Многие отметили, что
звезда "Дома-2" уже достаточно себя изуродовала пластикой. Они предложили ей пойти
другим путем: избавится от излишков с помощью физических упражнений.
"Капец!Сначала отрастить
живот,чтоб закачать потом в задницу!А есть место,где можно мозги отрастить,а
потом их в черепок вставить?(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какие же вы ленивые,ужас. Иди блин в зал",
"В спортзал бы лучше шла", "А когда будет операция по пересадке мозга?",
"*** жрать перемтань и жопу отрви позанимайся физкультурой!!!!и так как
обезьяна уже!!!!", "Иди в спортзал-и попу накачаешь и живот уберешь😂мерзко смотреть нечего естественного нету.🙈", – писали интернет-обыватели.
Напомним, что в конце августа Саше
увеличили грудь до четвертого размера и это не первая ее модификация. Ранее Шева прибегла к череде косметологических процедур: уменьшила подбородок, щеки,
увеличила губы, выделила скулы.