83-летняя пенсионерка лишилась сбережений в сумме 26 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Камешковскому району возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего ранее судимого безработного местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В начале сентября текущего года с заявлением о краже в полицию обратилась 83-летняя жительница города Камешково. Потерпевшая пояснила, что с ее банковской карты сняты деньги в сумме 26 тысяч рублей.Уточнив все обстоятельства, полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастен 30-летний сын приятельницы потерпевшей. Мужчина имел доступ к карте, поскольку несколько раз покупал пенсионерке необходимые продукты, и знал код доступа.Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска на территории города Камешково и дал признательные показания. Деньги с похищенной банковской карты фигурант снял в одном из банков, впоследствии потратив их на покупку спиртного.Расследование уголовного дела продолжается.