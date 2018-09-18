Алена Водонаева не смогла сдержаться после скандального инцидента с певицей Монеточкой, которая перед выступлением получила гонорар в размере миллиона рублей, а потом отменила концерт. Звезда Дома-2 убеждена, что подавляющее большинство артистов нашей эстрады это рак вкуса.

Алена Водонаева не смогла сдержаться после скандального инцидента с певицей Монеточкой, которая перед выступлением получила гонорар в размере миллиона рублей, а потом отменила концерт. Звезда "Дома-2" убеждена, что подавляющее большинство артистов нашей эстрады это "рак вкуса".Разгромный пост Алена Водонаева оставила на своей страничке в Instagram. "Я уж не знаю, что там случилось, но отменить свой концерт за такие цифры, являясь "никем", можно лишь в случае, если ты умерла", – убеждена Алена. По ее признанию, этот инцидент возмутил ее до такой степени, что она проанализировала весь наш шоу-бизнес.Выводы Водонаева сделала неутешительные. "У нас же полный музыкальный шлак на "эстраде"! Подавляющее большинство – рак вкуса! В музыке, в репертуаре, сука, в вокале, который отсутствует напрочь у 99% артистов, открывающих рот (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – заключила Водонаева.Алена высказала мнение, что творчество Монеточки это плагиат чистой воды. "Где индивидуальность? Где вокал? Где фирменный стиль? Где ВАША музыка, в конце концов? Когда я впервые услышала песню о том, как монета бомжевала, и поняла, что всю музыку тупо украли, я была уверена, что девочку сейчас застебут, что это конец ее не начавшейся карьеры. Уверена была, что напишут про зашквар и будут тыкать пальцем ЗА ВОРОВСТВО и ПЛАГИАТ. Ведь те артисты, кто так поступает – держат народ за необразованное быдло, которое дальше своей страны ничего не знает, ничего не видит и ничем не интересуется", – поведала звезда "Дома-2".Водонаева призналась, что ей стыдно за "музыкальный мир России". "Мы в глубокой ж***. На самом дне. И судя по пристрастиям молодежи, не скоро из нее выберемся!" Алена сообщила. что завидует Монеточке. "Это я хотела участвовать в "Поле Чудес", и это я должна была целоваться с Якубовичем, но меня не позвали. А ее за плагиат зовут! НА ГЛАВНЫЙ КАНАЛ СТРАНЫ!" – высказалась возмущенная Водонаева.