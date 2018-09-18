Звезду Дома-2 Дарью Пынзарь несколько лет кормят
обещаниями. Молодая женщина заплатила крупную сумму за жилье, однако въехать в
собственные апартаменты не может.
Звезду "Дома-2" Дарью Пынзарь несколько лет кормят
обещаниями. Молодая женщина заплатила крупную сумму за жилье, однако въехать в
собственные апартаменты не может.
Два года назад Пынзарь приобрела таунхаус в закрытом поселке
недалеко от МКАД. Экс-участница телестройки отдала за квадратные метры шесть
миллионов рублей.
Компания застройщик обещала сдать готовый проект еще в 2016
году, однако воз и ныне там. Дом все еще не достроен.
"Нас действительно кинули, – с горечью признает Дарья. – Мы
вместе с другими дольщиками оказались без всего – к счастью, у нас хотя бы нет
кредитов. Обидно за те семьи, которые платят кредиты за то, чего у них нет, —
жилье. Вдобавок к этому они снимают квартиры".
У звезды "Дома-2", как и в принципе и у других "обманутых"
покупателей, терпение подошло к концу. Люди собирают документы и готовят
коллективный иск в суд. Об этом сообщает Super.ru.
Напомним, что минувшей весной Дарья и ее муж Сергей приобрели
апартаменты на юге Турции. Там же экс-участница телестройки развивает
собственный бизнес, а их старший сын даже пошел в учебное заведение.
В одном из интервью звезда
отметила доброжелательность местного населения к детишкам. Турки более лояльны
к малышам, чем россияне: "Отношение к детям тут просто нереальное. Местные
любят детей, всех, всегда помогут, что, конечно, сначала было удивительным и это
даже настораживало, у нас такого, к сожалению, нет…"