Звезду Дома-2 Дарью Пынзарь несколько лет кормят обещаниями. Молодая женщина заплатила крупную сумму за жилье, однако въехать в собственные апартаменты не может.

Звезду "Дома-2" Дарью Пынзарь несколько лет кормятобещаниями. Молодая женщина заплатила крупную сумму за жилье, однако въехать всобственные апартаменты не может.Два года назад Пынзарь приобрела таунхаус в закрытом поселкенедалеко от МКАД. Экс-участница телестройки отдала за квадратные метры шестьмиллионов рублей.Компания застройщик обещала сдать готовый проект еще в 2016году, однако воз и ныне там. Дом все еще не достроен."Нас действительно кинули, – с горечью признает Дарья. – Мывместе с другими дольщиками оказались без всего – к счастью, у нас хотя бы неткредитов. Обидно за те семьи, которые платят кредиты за то, чего у них нет, —жилье. Вдобавок к этому они снимают квартиры".У звезды "Дома-2", как и в принципе и у других "обманутых"покупателей, терпение подошло к концу. Люди собирают документы и готовятколлективный иск в суд. Об этом сообщает Super.ru.Напомним, что минувшей весной Дарья и ее муж Сергей приобрелиапартаменты на юге Турции. Там же экс-участница телестройки развиваетсобственный бизнес, а их старший сын даже пошел в учебное заведение.В одном из интервью звездаотметила доброжелательность местного населения к детишкам. Турки более лояльнык малышам, чем россияне: "Отношение к детям тут просто нереальное. Местныелюбят детей, всех, всегда помогут, что, конечно, сначала было удивительным и этодаже настораживало, у нас такого, к сожалению, нет…"