Александр Викторович Шаров назначен заместителем главы администрации города Владимира. Он будет курировать вопросы территориальной безопасности и муниципального контроля, управления муниципальным имуществом, наружной рекламы и информации, а также гражданской защиты. Из пресс-релиза городской администрации Родился Александр Шаров в 1974 году. Закончил Новосибирское высшее военное командное ордена Жукова училище. Имеет высшее образование по специальностям юриспруденция и менеджмент.