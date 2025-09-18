Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками образовательной программы Герои Подмосковья, предназначенной для бойцов СВО, вернувшихся к гражданской жизни. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного правительства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками образовательной программы "Герои Подмосковья", предназначенной для бойцов СВО, вернувшихся к гражданской жизни. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного правительства.Программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры» и является региональным продолжением федеральной инициативы «Время Героев», запущенной по поручению президента РФ.«Сегодня мы встречаемся с участниками, чтобы ответить на вопросы и понять, в чем вы хотите реализовать себя. Приятно, что программа востребована», — сказал Воробьев, отметив, что на участие было подано около 2,5 тыс. заявок.По информации властей Подмосковья, очный модуль проходит на базе мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В программу входят лекции и практические занятия, а также последующая стажировка участников в органах власти под руководством наставников.В этом году в финал вышли 70 бойцов из 69 регионов страны. Все участники имеют боевые заслуги и государственные награды. Программа включает четыре очных модуля, последний из которых запланирован на апрель 2026 года.Ранее четверо финалистов получили мандаты по итогам выборов в муниципальные собрания Московской области, некоторые проходят стажировку в региональных министерствах.Один из участников, Кирилл Лосунчуков, назначен заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.По завершении обучения лучшие выпускники смогут войти в кадровый резерв или получить предложения о трудоустройстве.