За прошедшую неделю на дорогах Владимирской области случились 35 ДТП, в результате которых 5 человек погибли, а 39 пострадали. В числе пострадавших – 6 детей. Об этом стало известно из хроники регионального МВД. Помимо этого полицейскими зафиксировано 325 ДТП с материальным ущербом и выявлено 82 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мы сообщали о смертельном