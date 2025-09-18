Нерентабельный для перевозчика, необходимый для жителей. Инициативная группа год добивалась возвращения кольцевого 28-го маршрута на дороги Владимира — и вот радостная новость: с октября

Нерентабельный для перевозчика, необходимый для жителей. Инициативная группа год добивалась возвращения кольцевого 28-го маршрута на дороги Владимира — и вот радостная новость: с октября автобусы по данному направлению начнут курсировать по городу. Напомним, упомянутый маршрут имеет сложную судьбу. До 2024 года его обслуживала компания «ОКТО». Когда та покинула рынок, кольцо на время забрал себе другой