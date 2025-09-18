В 2017 году администрация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию торгового павильона, хотя под ним проходил газопровод.

В Киржаче Владимирской области возбуждено уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц городской администрации. Причина – ущерб бюджету на сумму более 7,4 млн рублей. Об этом рассказали в СУ СК РФ по региону.Выяснилось, что в 2017 году администрация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию торгового павильона, хотя под ним проходил газопровод. «Газпром газораспределение Владимир» предупреждал об этом, но разрешение всё равно было выдано.Позже суд обязал предпринимателя снести павильон. Бизнесмен подал в суд на администрацию и выиграл, получив из бюджета города более 7,4 млн рублей в качестве компенсации убытков. Сейчас следователи СК проверяют законность действий чиновников. Расследование контролируется надзорным ведомством.