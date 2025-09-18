Управление СледКома по Владимирской области сообщает о двух погибших – водитель и пассажир иномарки, и пяти пострадавших – все пассажиры 115 автобуса. Несколько человек с травмами и ушибами

Управление СледКома по Владимирской области сообщает о двух погибших – водитель и пассажир иномарки, и пяти пострадавших – все пассажиры 115 автобуса. Несколько человек с травмами и ушибами госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи г. Владимира. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ – нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть