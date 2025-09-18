18 сентября в Правительстве Владимирской области состоялось вручение свидетельств о занесении на региональную «Галерею Славы» по итогам 2024 года. На главной Доске почёта области – 15

18 сентября в Правительстве Владимирской области состоялось вручение свидетельств о занесении на региональную «Галерею Славы» по итогам 2024 года. На главной Доске почёта области – 15 организаций и 25 передовиков и новаторов производства, представителей творческой интеллигенции, работников организаций социальной сферы, добившихся наилучших результатов в трудовом соперничестве и творчестве. Свидетельства вручал первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов.