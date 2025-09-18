По факту смертельной аварии в Судогодском районе с участием общественного транспорта возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла в минувшую среду около трех часов дня на 14-м километре

По факту смертельной аварии в Судогодском районе с участием общественного транспорта возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла в минувшую среду около трех часов дня на 14-м километре автодороги Владимир — Улыбышево — Коняево. Фотографии с места происшествия, сделанные очевидцами, шокируют: от кабины автобуса №115 «Владимир — Радужный» почти ничего не осталось, передняя часть легкового автомобиля полностью