На подстанции меняют устаревшие высоковольтные вводы на новые, с твердой изоляцией.

Специалисты компании «Россети» начали обновлять оборудование на подстанции в Гусь-Хрустальном, которая питает весь юг Владимирской области. Это сделает электроснабжение более надежным для более 50 тысяч жителей и крупных промышленных предприятий, включая знаменитый хрустальный завод.На подстанции меняют устаревшие высоковольтные вводы на новые, с твердой изоляцией. Новое оборудование более устойчиво к нагрузкам, имеет долгий срок службы и не требует частого обслуживания.Работы проводятся без отключения электроэнергии для потребителей. Обновление подстанции — важный шаг для повышения стабильности энергосистемы региона.