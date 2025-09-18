После обнаружения нарушения прокуратура обратилась в суд.

Во Владимирской области прокуратура добилась ликвидации незаконной свалки площадью более 3 тысяч квадратных метров, что почти в два раза больше хоккейной площадки.Свалка была обнаружена на землях лесного фонда в Воровском участковом лесничестве Судогодского района во время проверки, которую провела Владимирская природоохранная прокуратура, в ведомстве.После обнаружения нарушения прокуратура обратилась в суд с иском к арендатору лесного участка, требуя обязать его убрать мусор. Кольчугинский городской суд удовлетворил это требование.В итоге лесной участок был полностью очищен от мусора, а решение суда исполнено.Ранее в Петушинском районе свалку размером с теннисный корт. Ее площадь превысила более 1,1 тысячи квадратных метров. Она была обнаружена в лесу на территории Заречного лесничества.