Крупный пожар в школе №3 Киржача. Большой столб дыма можно было наблюдать из разных уголков города. По данным МЧС, сигнал о возгорании в школе поступил в 10:47. Спасатели потушили открытое пламя за 19 минут. Пламя полыхало на площади 150 квадратных метров. Как сообщила в своем телеграм-канале глава Киржачского района Елена Карпова, загорелось покрытие кровли. из