Прокуратура Киржачского района начала проверку по факту пожара, произошедшего в школе №3. Сегодня около 10:45 загорелась кровля здания.Огонь охватил около 150 квадратных метров крыши, но пожарные оперативно сработали и полностью ликвидировали возгорание уже к 11:10.Благодаря слаженным действиям, из школы были своевременно эвакуированы 417 человек, включая 371 ученика. Пострадавших нет.Сейчас прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств пожара, в надзорном ведомстве.