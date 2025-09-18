После вмешательства ведомства ей не только перечислили весь долг, но и пересчитали сумму ежемесячных выплат.

Жительница Владимира, которая не могла добиться полной выплаты алиментов на своего ребёнка, обратилась в прокуратуру. После вмешательства ведомства ей не только перечислили весь долг, но и пересчитали сумму ежемесячных выплат.Как , бывший супруг женщины исправно платил алименты, но пристав-исполнитель четыре года не проводил их индексацию. В итоге образовалась задолженность, и женщина недополучила 180 тысяч рублей.Прокуратура Владимира внесла представление руководителю Управления ФССП России по Владимирской области. После этого судебный пристав оперативно пересчитал долг, и вся сумма была перечислена заявительнице.Теперь индексированные алименты ежемесячно поступают на счёт и своевременно выплачиваются матери.