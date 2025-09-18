На 14-м километре трассы «Владимир-Улыбышево-Коняево» столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль

Вчера, 17 сентября, в Судогодском районе произошла серьезная авария: на 14-м километре трассы «Владимир-Улыбышево-Коняево» столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль Hyundai. В результате ДТП погибли два человека.По предварительной информации, около 15:00 водитель «Хендая», который ехал в сторону Радужного, выехал на встречную полосу, где врезался в автобус, следовавший во Владимир.В результате столкновения водитель легкового автомобиля, мужчина 1979 года рождения, и его пассажир погибли на месте. За медицинской помощью обратились шесть человек из автобуса, двое из них — несовершеннолетние.