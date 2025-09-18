Женщину приговорили к 9 годам лишения свободы.

В Кольчугино вынесен приговор местной жительнице, которую признали виновной в попытке сбыта наркотиков. Женщину приговорили к 9 годам лишения свободы.Как следствие, в январе 2025 года она вступила в сговор с неустановленным лицом для распространения наркотиков в городе. Она забрала из тайника крупную партию метадона, привезла её домой и стала готовиться к дальнейшей продаже.Спустя несколько дней женщина сделала три «закладки» на улице Вокзальной, но не смогла довести свой план до конца: ее задержали сотрудники полиции.Кроме свертков, которые она уже успела разложить, у неё в кармане нашли еще 35 свертков, которые она планировала сбыть позже.Суд назначил женщине наказание в виде 9 лет лишения свободы. Но поскольку у неё есть двое маленьких детей, ей дали отсрочку до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста. Приговор пока не вступил в законную силу.